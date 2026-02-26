In tutto risultano indagate più di 70 persone, compresi dei medici: secondo l'accusa un clan controllava quasi tutto, dai bar alle ambulanze La procura di Napoli ha chiesto e ottenuto dal tribunale gli arresti domiciliari per quattro persone coinvolte un’estesa indagine sulle presunte infiltrazioni della camorra al San Giovanni Bosco, un ospedale pubblico poco lontano dall’aeroporto della città. In tutto risultano indagate più di 70 persone: i reati contestati, a seconda delle varie posizioni, sono associazione di tipo mafioso aggravata, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le indagini sugli affari della camorra all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco nelle mani della camorraA Napoli un clan della camorra aveva il controllo di numerose attività dell’ospedale San Giovanni Bosco.

Napoli, favori ai clan di camorra e truffe all’ospedale San Giovanni BoscoLe mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici e...

