La Uefa sull’espulsione di Kelly | Forte contatto scorretto con la caviglia sinistra La spiegazione ufficiale

La decisione di espellere Kelly durante la partita tra Juventus e Galatasaray continua a suscitare commenti, soprattutto riguardo al contatto con la caviglia sinistra. La Uefa ha spiegato che si è trattato di un intervento troppo aggressivo, che ha messo in discussione le regole sul gioco scorretto. La sanzione ha avuto un impatto decisivo sull’andamento della sfida, portando a discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Continua a far discutere il cartellino rosso per Lloyd Kelly nel corso della sfida di ritorno tra Juventus e Galatasaray, finita 3-2 in favore dei turchi, che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione nonostante il 5-2 dell’andata. A inizio secondo tempo – al 48esimo – i bianconeri sono infatti rimasti in dieci uomini per il rosso al difensore, inizialmente espulso per doppia ammonizione e successivamente, dopo revisione al var, per rosso diretto. Da ieri sera sono tanti gli interrogativi sull’episodio. A chiarire i motivi dell’intervento del var è stata la stessa Uefa sul proprio sito ufficiale, nel classico comunicato in cui si vengono chiariti tutti gli eventi oggetto di var nelle varie partite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

