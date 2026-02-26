La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, giovedì 26 febbraio, con l’ordine di uscita di cantanti e ospiti. Il fischio di inizio su Rai1 e RaiPlay è fissato per le ore 20.40 con chiusura prevista intorno all’1.10. Sul palco dell’Ariston si esibiranno gli ultimi 15 tra i 30 big in gara che non si sono esibiti mercoledì 25 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scaletta terza serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e voto (giovedì 26 febbraio)In questa pagina trovi la scaletta della terza serata di Sanremo 2026 in modo rapido e chiaro: orari, dove vederla, ospiti e soprattutto ordine...

Sanremo 2026, scaletta seconda e terza serata: i 15 big di stasera e quelli di domani all’AristonQuesta sera Achille Lauro omaggerà le vittime di Crans-Montana con “Perdutamente”.

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto; La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2026 – martedì 24 febbraio; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo. Apre Patty Pravo e chiude Ditonellapiaga.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, giovedì 26 febbraio, con l’ordine di uscita di cantanti e ospiti. Il fischio di inizio su Rai1 e RaiPlay è fissato per le ore 20.40 con ... fanpage.it

Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma terza serataIl Festival entra nel vivo e Sanremo 2026 si prepara a vivere una terza serata decisiva, tra big, super ospiti internazionali e la finale delle ... ilsipontino.net

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 - facebook.com facebook

Sanremo, la scaletta completa della seconda serata: l’ordine di uscita dei cantanti e gli orari x.com