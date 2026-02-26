Durante una conferenza stampa di Sanremo, un giornalista ha rivolto una domanda sulla presenza della Juventus e il suo impatto sugli ascolti del festival. La discussione si è focalizzata sui possibili effetti di questa squadra sulla platea televisiva e sulle preferenze degli spettatori. L’intervento ha suscitato qualche sorpresa tra i presenti, lasciando aperti vari spunti di riflessione sulla relazione tra eventi sportivi e programmi di intrattenimento.

AGI - Incursione calcistica nella conferenza stampa di Sanremo: a Carlo Conti un giornalista svizzero ha chiesto se l'impresa che stava facendo la Juventus, grande rivale della 'sua' Fiorentina, rimontando il Galatasaray in Champions League abbia 'rubato' qualche punto di share alla seconda serata del Festival. "Che squadra?", ha chiesto il conduttore sorridendo. Poi Conti ha parlato dell'impegno serale dei viola nel ritorno del playoff di Conference League: "La guarderò sicuramente, anzi ringrazio chi l'ha spostata alle 18.45", ha spiegato il conduttore toscano, "con la speranza di passare il turno e che tutta la nuova dirigenza sappia rimettere le cose in riga, come sta già facendo insieme alla grande squadra che è, con la sua grande tradizione".

© Agi.it - La Juve ha rubato share a Sanremo? Conti: "Che squadra?"

