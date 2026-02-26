La Juve ha rubato share a Sanremo? Conti | Che squadra?

Da agi.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa di Sanremo, un giornalista ha rivolto una domanda sulla presenza della Juventus e il suo impatto sugli ascolti del festival. La discussione si è focalizzata sui possibili effetti di questa squadra sulla platea televisiva e sulle preferenze degli spettatori. L’intervento ha suscitato qualche sorpresa tra i presenti, lasciando aperti vari spunti di riflessione sulla relazione tra eventi sportivi e programmi di intrattenimento.

AGI - Incursione calcistica nella  conferenza stampa di Sanremo: a  Carlo Conti  un  giornalista svizzero  ha chiesto se l'impresa che stava facendo la  Juventus, grande rivale della 'sua'  Fiorentina, rimontando il  Galatasaray  in  Champions League  abbia 'rubato' qualche punto di share alla seconda serata del  Festival. "Che squadra?", ha chiesto il conduttore sorridendo. Poi  Conti  ha parlato dell'impegno serale dei  viola  nel ritorno del  playoff di Conference League: "La guarderò sicuramente, anzi ringrazio chi l'ha spostata alle 18.45", ha spiegato il  conduttore toscano, "con la speranza di  passare il turno  e che tutta la  nuova dirigenza  sappia rimettere le cose in riga, come sta già facendo insieme alla grande squadra che è, con la sua grande tradizione". 🔗 Leggi su Agi.it

