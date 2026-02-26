La classifica della seconda serata | ecco le prime cinque posizioni in ordine casuale

È terminata la seconda serata di Sanremo 2026, con le esibizioni di 15 dei 30 cantanti in gara. Gli artisti stati votati da televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%). In chiusura di serata sono state rese note le prime cinque posizioni - in ordine casuale - della classifica provvisoria. Ecco gli artisti presenti nella Top 5 della seconda serata di Sanremo 2026: Tommaso Paradiso con «I romantici»LDA & AKA 7even con «Poesie clandestine»Nayt con «Prima che»Fedez & Masini con «Male necessario»Ermal Meta con «Stella stellina» Nel corso della terza serata si esibiranno i restanti 15 Campioni in gara. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

