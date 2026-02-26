È terminata la seconda serata di Sanremo 2026, con le esibizioni di 15 dei 30 cantanti in gara. Gli artisti stati votati da televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%). In chiusura di serata sono state rese note le prime cinque posizioni - in ordine casuale - della classifica provvisoria. Ecco gli artisti presenti nella Top 5 della seconda serata di Sanremo 2026: - Tommaso Paradiso con «I romantici» - LDA & AKA 7even con «Poesie clandestine» - Nayt con «Prima che» - Fedez & Masini con «Male necessario» - Ermal Meta con «Stella stellina» Nel corso della terza serata, in programma per questa sera (qui la scaletta), si esibiranno i restanti 15 Campioni in gara. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La classifica della seconda serata: ecco le prime 5 posizioni in ordine casuale | La scaletta della terza serata: i 15 artisti in gara

La classifica della seconda serata: ecco le prime cinque posizioni in ordine casualeÈ terminata la seconda serata di Sanremo 2026, con le esibizioni di 15 dei 30 cantanti in gara.

Sanremo 2026, la classifica della seconda serata: ecco le prime 5 posizioniSvelati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni ma non in ordine di piazzamento.

Temi più discussi: Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio; Sanremo 2026, ecco la classifica della seconda serata. I migliori 5: conferma solo per Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della seconda serata: nella top five Fedez e Marco Masini, Ermal Meta, Lda e Aka 7even, Tommaso Paradiso e Nayt; Sanremo 2026: risultati e classifica della seconda serata.

Sanremo 2026, la classifica della seconda serataLa seconda serata di Sanremo 2026 si è chiusa, come da previsioni, all'una e quindici minuti. Si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara, e i loro brani sono stati votati dalle radio e dal televoto. vanityfair.it

Sanremo 2026: risultati e classifica della seconda serataSanremo 2026, ecco il racconto e la classifica della seconda serata: le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento ... iconmagazine.it

“Ma che roba, proprio loro”. Sanremo 2026, Conti annuncia la classifica della seconda serata e subito polemiche: chi sono - facebook.com facebook

La classifica della seconda serata: ecco le prime cinque posizioni in ordine casuale x.com