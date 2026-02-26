**Lelettorale | opposizioni si smarcano ' ecco priorità destra irricevibile' **

Per tutta la settimana, le opposizioni hanno scelto di mantenere un atteggiamento di riservatezza. Ora, emergono alcune differenze di opinioni sulla direzione da seguire. La discussione si concentra su quali siano le priorità per la destra politica. Le posizioni sono distinte e si confrontano in modo acceso, senza che si siano ancora trovate soluzioni condivise.

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Per tutta la settimana è prevalsa la regola del 'silenzio'. Nessun commento sul lavorio del centrodestra sulla legge elettorale, né smentite di 'abboccamenti' con le opposizioni, ventilati dalla maggioranza, ma "inesistenti", come spergiurava anche ieri un capogruppo del campo progressista. "E' tutto un bluff, un modo per farci parlare di legge elettorale e distrarre l'attenzione dal referendum", la lettura. Oggi però quello che alle opposizioni sembrava un bluff, appare come qualcosa di più concreto. E così arriva la reazione. "La legge elettorale? Ecco le priorità della destra, non le emergenze economiche e sociali del Paese", il contrattacco del campo progressista.