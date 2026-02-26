Intimidazione delle attiviste rosse sotto l’ufficio di Giulia Bongiorno La senatrice | Queste dicono di essere contro la violenza sulle donne…

Un episodio di intimidazione si è verificato davanti all’ufficio di una senatrice, coinvolgendo alcune attiviste che si sono presentate con messaggi minacciosi. La parlamentare ha commentato l’accaduto definendolo un gesto deprecabile, sottolineando come il dibattito politico debba basarsi sulle proposte e non su comportamenti intimidatori. L’incidente ha suscitato reazioni di condanna da parte di diverse forze politiche.

"Un gesto vergognoso e inaccettabile. Il confronto politico si fa con le idee, non con gesti come questo. Solidarietà alla senatrice della Lega Giulia Bongiorno: siamo con te!" Così la Lega commenta in un post sui social la notizia del letame scaricato davanti allo studio della senatrice Giulia Bongiorno, prima firmataria del disegno di legge contro la violenza sulle donne. La diretta interessata commenta sui social postando la notizia e commentando con un lapidario: "Queste donne – scrive Bongiorno – dicono di voler combattere la violenza contro le donne.". Solidarietà è stata espressa da tutte le forze del centrodestra. "Nel pomeriggio di...