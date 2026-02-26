interpellanze e mozioni la polemica

Lunedì scorso, 23 febbraio, alle ore 17, in sala consiliare, si è tenuta una seduta straordinaria del consiglio comunale con un ordine del giorno ricco di punti, tra cui la mozione contro l’installazione di pale eoliche nel territorio del comune di San Marcello Piteglio e quella per richiedere lo spostamento della stazione degli autobus dall’area ex Copit di San Marcello, su richiesta del gruppo “Cambiare“. La prima mozione è stata ritirata mentre la seconda è stata approvata, sia pure senza indicare nè dove nè quando gli autobus saranno spostati. Il gruppo consiliare "Prospettiva Futuro" ha proposto una interpellanza sulla chirurgia ambulatoriale e sul pensionamento del dottor Marco Vannozzi, che è passata alla valutazione dell’Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

