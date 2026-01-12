Meta avvisa gli utenti di Instagram di non aprire email sospette o modificare le password su richiesta. Lo scorso 11 gennaio, un attacco hacker ha compromesso i dati di oltre 17 milioni di utenti, includendo username, password, numeri di telefono e indirizzi email. Si tratta di una campagna di phishing volta a raccogliere informazioni personali tramite false comunicazioni. È importante mantenere alta l’attenzione e adottare misure di sicurezza adeguate.

Lo scorso 11 gennaio, un attacco hacker ha rubato i dati di oltre 17 milioni di utenti su Instagram. Il furto di usernames, password, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica è avvenuto tramite una finta mail inviata da un gruppo hacker a milioni di persone iscritte al social network. “Abbiamo ricevuto una richiesta di cambio password “, questo il messaggio comparso tra le email degli utenti, che hanno esposto il loro profilo modificando la parola d’accesso. Meta ha confermato di aver risolto l’anomalia tecnica che ha permesso a soggetti esterni di inviare email per il ripristino delle password. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, non aprite quella mail e non cambiate la password neanche se ve lo chiede Instagram. È un attacco hacker”: l’appello di Meta dopo la maxi fuga di dati

Leggi anche: Hai ricevuto una mail di reset per la password di Instagram? Fai attenzione, possono rubare tutti i tuoi dati

Leggi anche: Maxi-fuga di dati: oltre 1,3 miliardi di password finiscono online in un attacco legato a gruppi cybercriminali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Attenzione, non aprite quella mail e non cambiate la password neanche se ve lo chiede Instagram. È un attacco hacker”: l’appello di Meta dopo la maxi fuga di dati - Meta conferma la violazione dopo il furto di username, password, email e numeri di telefono tramite false email di ripristino password ... ilfattoquotidiano.it