Iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di Ballabio

Oggi sono iniziati i lavori di miglioramento al centro di raccolta comunale di Ballabio, con interventi mirati a garantire maggiore sicurezza e funzionalità. Le operazioni riguardano principalmente la mitigazione dei rischi legati ai caduta massi, con l’obiettivo di rendere l’area più sicura per gli utenti e il personale. I lavori si protrarranno nei prossimi giorni e coinvolgono diverse attività di consolidamento.

Sono partite oggi, giovedì 26 febbraio, le opere di mitigazione da caduta massi al Centro di raccolta comunale di Ballabio. L'intervento è affidato alla ditta Geomont Srl. Una volta effettuata la messa in sicurezza si provvederà all'ammodernamento complessivo dell'area con un rifacimento ex novo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it "Così cambierà il volto della biblioteca comunale": iniziati i lavori di ristrutturazioneI volumi sono sempre lì, sui loro scaffali, debitamente protetti da teloni di plastica; tutto intorno è polvere e calcinacci: il controsoffitto... Temi più discussi: Sono iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di Ballabio; Casa dell’acqua a San Biagio: iniziati i lavori per installare il nuovo fontanello; Cimitero Urbano, al via la riqualificazione del quadrante C: investimento da 330mila euro; Lavori pubblici. Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzioni stradali. Frana di Vietri, iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'areaSono cominciati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area che insiste sul Parco di via Madonna dell’Arco di Marina di Vietri sul Mare, colpita dalla frana avvenuta il 12 febbraio s ... rainews.it Per i lavori iniziati prima del rogito la detrazione fiscale è ridotta al 36%Misure / Dal 2025 chi rinnova l'immobile dopo il compromesso ma prima dell’atto definitivo può beneficiare solo dell’aliquota ordinaria. Per ottenere il 50% servono residenza e diritto reale già all’a ... quotidiano.net Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pedana in legno della passeggiata di Via Andrea Guglielmini - facebook.com facebook