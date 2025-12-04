Infortunio Lobotka stabiliti i tempi di recupero dopo lo stop nel riscaldamento della partita contro il Cagliari

Il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, fermatosi per un infortunio muscolare accusato durante la rifinitura che precedeva la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Lo slovacco non ha preso parte al match e gli esami successivi hanno confermato la necessità di uno stop immediato. Lobotka salterà le prossime due partite (forse . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

