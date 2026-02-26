In marcia sui sentieri carsici | escursione tematica sulla Guerra fredda

A distanza di 50 anni dalla sigla del Trattato di Osimo che sanciva definitivamente i confini tra Jugoslavia e Italia, l’Associazione Nazionale del Fante - Sezione di Trieste organizza un’escursione sui sentieri che durante la Guerra Fredda furono percorsi dal nostro Esercito con finalità di controllo e osservazione del confine con l’ex Jugoslavia. Una “marcia” tra le bellezze del nostro Carso, in particolare del Monte Cocusso (675 m s.l.m.), raccontando pagine di storia non note a tutti. Durata: ca. 2 ore e 30. Sabato 282, ore 9:30 presso la radura prima dell' agriturismo "Al Selvadigo" (località Basovizza). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

