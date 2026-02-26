All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Privacy ed esperienza aumentata sono i due pilastri su cui punta il nuovo Samsung Galaxy S26 per distinguersi dalla concorrenza. L'attenzione per la privacy si concretizza con il Privacy display integrato, novità assoluta nella galassia smartphone. Funziona così: il contenuto resta nitido per chi tiene in mano il telefono e si oscura lateralmente per chi prova a sbirciare da lato. In pratica, lo schermo controlla pixel per pixel come la luce si diffonde, rendendo il contenuto praticamente invisibile a chi ti sta accanto sul tram, in aereo o al bar, limitando l'angolo di visione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Samsung Galaxy S26 finalmente ti protegge dagli sguardi indiscreti

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Galaxy s26 ultra privacy: come proteggere lo schermo dagli sguardi indesideratiuna teaser non ufficiale descrive una funzione capace di ridurre la visibilità del contenuto per chi osserva di lato, intervenendo sull’angolo di...

Samsung Galaxy S26 Ultra VS iPhone 17 Pro Max VS Galaxy S25 Ultra

Temi più discussi: Samsung presenta la serie Galaxy S26: lo smartphone Galaxy AI più intuitivo di sempre; Il nuovo Samsung Galaxy S26: più IA e un display innovativo che protegge da chi spia; Samsung lancia i Galaxy S26: sinergia tra prestazioni, fotocamere e Galaxy AI; Samsung Galaxy Unpacked 2026, anticipazioni e possibili novità.

Galaxy S26, Plus e Ultra: tutti gli sconti, promo e offerte lancio per risparmiareEcco tutte le migliori offerte lancio, promozioni e sconti per acquistare i nuovi Galaxy S26, Plus e Ultra in offerta al miglior prezzo. hdblog.it

Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S25: cosa cambia davvero (e quanto costano in Italia)Prezzi in aumento per S26 e S26+, più storage e batteria sul modello base, il modello Ultra resta il riferimento. multiplayer.it

Abbiamo provato in anteprima i nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra tra Milano e San Francisco Vi raccontiamo cosa cambia davvero rispetto alla generazione precedente tra il nuovo Exynos a 2nm, Galaxy AI 2.0, Bixby rinnovato e soprattutto il s - facebook.com facebook

Samsung copiona annuncia “Finder: la ricerca in stile iOS su Galaxy S26 x.com