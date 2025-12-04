L’Istituto Pirandello vola in Europa | successo per il Progetto Erasmus
Tarantini Time Quotidiano L’Istituto Pirandello ha recentemente tagliato un importante traguardo nel campo della formazione internazionale, concludendo con successo il programma di mobilità Erasmus, rifinanziato con il progetto PNRR 2024-IT02-KA122-SCH-00221208. Coinvolte 35 unità, tra docenti e personale ATA. Un’esperienza ricca di stimoli ed opportunità di crescita professionale che ha portato il personale scolastico in giro per l’Europa, arricchendo il bagaglio di competenze e rafforzando la dimensione europea dell’Istituto. L’organizzazione di una mobilità di tale portata ha richiesto un grande sforzo organizzativo, con un meticoloso lavoro di pianificazione e coordinamento per garantire la perfetta riuscita di ogni fase del progetto, dalla selezione dei partecipanti alla gestione logistica dei viaggi e dei corsi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
