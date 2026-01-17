Malato oncologico sdraiato a terra al pronto soccorso il botta e risposta social tra l' assessore Calcinaro e Battisti M5S

La vicenda di un uomo oncologico che ha trascorso undici ore al pronto soccorso di Senigallia, tra attese e condizioni di disagio, ha suscitato un intenso dibattito pubblico. Lo scambio tra l’assessore Calcinaro e il rappresentante del M5S, Battisti, ha portato all’attenzione le criticità del sistema sanitario locale. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le sfide nell’assistenza ai pazienti più fragili in strutture di emergenza.

L'assessore regionale prende posizione con un post Facebook sulla situazione della sanità nelle Marche, con la risposta dell'esponente politico pentastellato che due giorni fa aveva reso pubblica la vicenda avvenuta nel presidio di Senigallia SENIGALLIA - Continua a tenere banco la vicenda del 60enne malato oncologico restato undici ore al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia per un malato oncologico, gran parte delle quali trascorse in attesa seduto su una sedia di metallo e, poi, perfino sdraiato sul pavimento. Il caso, sollevato da Paolo Battisti (esponente del Movimento 5 Stelle di Senigallia e parte del gruppo territoriale Val Misa) ha sollevato indignazione e polemiche, rendendo ulteriormente centrale il tema della sanità nei confronti politici della regione.

Non ci sono più posti, malato oncologico costretto a terra al Pronto soccorso di Senigallia, - ROMA – “Un signore di 60 anni è stato costretto ad attendere otto ore per una barella in pronto soccorso, nonostante un tumore al colon che provoca dolori tali da impedirgli di stare seduto a lungo. dire.it

Senigallia, nessuna barella per il paziente oncologico. L’attesa sdraiato per terra - Otto ore senza un letto, il malato di tumore ha dovuto attendere anche sdraiato per terra su una coperta recuperata dalla moglie. editorialedomani.it

Sul caso dell'uomo, malato oncologico lasciato per ore su una sedia perché mancavano le barelle, intervengono Battisti, Mangialardi, Paradisi, Romano e Ruggeri - facebook.com facebook

Sono stato ospite a MattinoNorba per affrontare un tema di rilevanza sanitaria e sociale: i tumori in Italia circa 390000 nuovi casi ogni anno. Durante l’intervento ho sottolineato l’importanza del Manifesto dei diritti del malato oncologico strumento fondamentale x.com

