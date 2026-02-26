"Tutti cantano Sanremo". In questi giorni non è solo uno slogan: è la fotografia perfetta di come l’inizio della 76esima edizione del Festival della canzone italiana stia trasformando la Riviera da nord a sud. Fino alla finale di sabato, Sanremo si canta, si commenta, si tifa. E soprattutto si guarda tutti insieme, con lo stesso entusiasmo che accompagna le partite della propria squadra del cuore. Che sia sul divano di casa o in un locale, la kermesse è diventata un vero e proprio appuntamento collettivo che esce dal piccolo schermo. Negli ultimi anni, anche grazie a direzioni artistiche più attente ai gusti delle nuove generazioni, il Festival si è riscoperto un fenomeno che va oltre la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Festival lascia il divano. Karaoke, serate a tema e consegne gratuite. I locali cantano Sanremo

Sanremo 2026, Roma abbandona il divano: i locali della Capitale dove il Festival diventa evento collettivoChe piaccia o meno, il festival di Sanremo è diventato negli anni un vero e proprio rito collettivo.

Leggi anche: I pesaresi cantano Sanremo: si registra lo spot per il Festival

Discussioni sull' argomento Carlo Conti pronto per il suo ultimo Festival di Sanremo: Credo sia giusto lasciare spazio ad altri; Sanremo 2026: il Piemonte resta fuori dai Big del Festival ma Torino lascia il segno tra palco e retroscena; Sanremo 2026, la Top 5 della seconda serata: Paradiso, Aka 7even, Ermal Meta, Fedez-Masini, Nayt - La top 5 della seconda serata; Tiziano Ferro emoziona l’Ariston: un ritorno che segna 25 anni di musica.

Carlo Conti lascia Sanremo: Questo è il mio ultimo Festival. E sul successore…Carlo Conti conferma il suo addio al Festival di Sanremo: L'edizione 2026 è la mia ultima. Ecco le sue parole. mondotv24.it

Un film che ha conquistato numerosi festival. Una pellicola che affascina e che non lascia indifferenti. "Più Grande del Cielo - Wider than the Sky", di Valergio Jalongo, in arrivo in una proiezione speciale a #roma Sabato 28 febbraio alle ore 17:30 presso il - facebook.com facebook

“Quando il mutuo ti lascia senza parole” Al via la nuova campagna Tv di idealista/mutui in onda in anteprima stasera durante il Festival di Sanremo x.com