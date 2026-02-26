Il dolore di Crans-Montana il premio a Fausto Leali il ricordo di Ornella Vanoni | la seconda serata di Sanremo 2026

Sanremo, 26 febbraio 2026 – La seconda serata di Sanremo 2026 alle battute finali, con la sensazione di una serata “a due temperature”: l’emozione che si è presa il centro della scena e, subito dopo, la leggerezza costruita dai co-conduttori per tenere alta l’attenzione fino a mezzanotte inoltrata. Sul palco, accanto a Carlo Conti e alla co-conduttrice fissa Laura Pausini, si sono alternati Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, mentre il televoto resta aperto e la gara dei 15 Big di stasera procede verso l’ultimo tratto. L’omaggio di Achille Lauro e il duetto con Laura Pausini. Il passaggio più intenso finora porta la firma di Achille Lauro. Il cantante ha omaggiato le vittime di Crans-Montana con “ Perdutamente ”, un momento accolto con una forte partecipazione in platea e raccontato dai live come uno snodo emotivo della serata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

