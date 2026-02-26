Fausto Leali riceve il premio alla carriera a Sanremo 2026 | Non ci si abitua mai a questo palco

A Fausto Leali va il premio alla carriera durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Un riconoscimento che celebra oltre sessant’anni di attività musicale per uno degli artisti più distintivi della musica italiana, nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre 1944. In una nota ha detto: Questo palco è speciale per me e tornarci quest’anno, è rivivere e riabbracciare tutte le emozioni che ho collezionato in ben tredici partecipazioni. Il ricordo più dolce che mi intenerisce è quello della mia prima volta quando, a soli ventiquattro anni, cantai Deborah con Wilson Pickett, anche se ero già reduce del grande successo dell’anno precedente di A chi ero davvero giovanissimo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

