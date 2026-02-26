Persa la possibilità di arrivare allo scudetto, in casa Milan l’obiettivo è quello di blindare la qualificazione alla prossima Champions League e, se possibile, anche il secondo posto. Il Milan vuole chiudere subito per un difensore (Ansa Foto) – calciomercato.it Tornare nella massima competizione continentale permetterebbe al club di poter investire anche in sede di calciomercato per rinforzare maggiormente la rosa in vista del prossimo campionato e provare a restare competitivi fino all’ultimo. Nel caso in cui il Milan dovesse chiudere tra le prime quattro in Serie A, la società potrebbe accontentare le richieste di Massimiliano Allegri in vista del prossimo campionato, andando ad acquistare quelle pedine fondamentali per il miglioramento della formazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il difensore è ad un passo, il Milan vuole chiudere subito

Milan, colpo in difesa: si vuole chiudere subito. E su Gabriel Jesus …Non solo Fullkrug, che dovrebbe presto arrivare a Milano, il Milan potrebbe pensare ad altri colpi di calciomercato, anche per l'attacco.

Maignan Milan, rinnovo del contratto ad un passo per il sogno di mercato della Juve. Cosa manca per chiudere la trattativadi Redazione JuventusNews24Maignan Milan, il rinnovo del contratto è ormai ad un passo per il sogno di mercato della Juve.

Temi più discussi: Bastoni, si accende il caso medaglia d'oro di volo: minacce sui social, lui si isola. Ma la Nazionale non è a rischio e c'è il precedente di Chiellini; Il difensore canadese Frédéric Allard per due stagioni a Davos; Fischi a Bastoni a Lecce ogni volta che tocca palla, il difensore paga così la simulazione su Kalulu; Kalulu, Figc dice no alla grazia per il difensore della Juventus.

Il difensore dei biancoverdi, Andrea Fiscaletti: Dobbiamo ripartire dal gran secondo tempo che abbiamo fatto domenica contro il Termoli». Il Castelfidardo deve provarci: Ad ...Dobbiamo ripartire dal gran secondo tempo che abbiamo fatto domenica contro il Termoli. Lo pensa e lo dice Andrea ... sport.quotidiano.net

Ancona, c’è uno Sparandeo in più. Il difensore pronto per fermare l’UniPomeziaC’è anche Sparandeo tra i giocatori convocabili da Agenore Maurizi per la partita di domani contro l’UniPomezia. Con Bonaccorsi in diffida, il recupero completo del difensore biancorosso è senz’altro ... ilrestodelcarlino.it

Il difensore ex Milan rompe per la prima volta il silenzio dopo l’espulsione in Inter-Juventus - facebook.com facebook

Milan, niente Vlahovic Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real! #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com