Il babà il dolce ubriaco che Napoli ha reso immortale

Il babà è un dolce tipico di Napoli, conosciuto per la sua consistenza morbida e il profumo di rum. Questo dolce ha radici antiche e viene apprezzato in tutta Italia. La sua forma caratteristica e il sapore unico lo rendono un simbolo della pasticceria napoletana. Il nome del dolce è legato a una lunga tradizione di pasticcerie locali.

Morbido, lucido, profumato di rum: il babà è molto più di un dolce. È un simbolo identitario, un rito domenicale, un'espressione linguistica ("Si' 'nu babbà") che a Napoli equivale a dire: sei una meraviglia. Ma la sua storia, sorprendentemente, non nasce all'ombra del Vesuvio. Le radici del babà affondano nel Settecento, alla corte di Stanislao Leszczynski, re di Polonia in esilio e duca di Lorena. La leggenda racconta che, stanco del kugelhupf — dolce alsaziano ritenuto troppo secco — il sovrano lo abbia bagnato con del rum, trasformandolo in un dessert più morbido e profumato.

