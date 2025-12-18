Asmahan la Mata Hari del Medio Oriente che ha reso immortale la Lingua Araba

Asmahan, affascinante e misteriosa, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del Medio Oriente. Principessa, cantante e spia, ha elevato la lingua araba a simbolo di forza e cultura, diventando un’icona senza tempo. Celebrata il 18 dicembre di ogni anno, la sua leggenda si intreccia con musica, cinema e destino, rendendo il suo nome sinonimo di eleganza e intrigo.

