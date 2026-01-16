Blasioli sui disagi per la chiusura di un tratto della Ss487 | Italgas ha concluso i lavori ora subito gli interventi stradali dell' Anas
Italgas ha concluso i lavori sulla Ss487, dopo i disagi causati dalla chiusura di un tratto della strada. Ora, l'Anas potrà avviare gli interventi di ripristino necessari, che potrebbero portare alla riapertura del tratto interessato, attualmente percorribile a senso unico alternato. Questa fase rappresenta un passo importante per il ripristino della viabilità e il miglioramento della sicurezza stradale nella zona.
Presto potrebbero partire i lavori di ripristino stradale della Ss487 percorribile a senso unico alternato nel tratto crollato diversi anni fa. Ad annunciarlo il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico, che ripercorre la vicenda. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
