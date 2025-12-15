Hong Kong l’ex editore Jimmy Lai condannato per sedizione e collusione con l’estero

Il 15 dicembre, Jimmy Lai, ex editore di Hong Kong noto per il suo impegno pro-democrazia, è stato condannato per sedizione e collusione con l’estero. La decisione giudiziaria ha suscitato reazioni contrastanti, con le organizzazioni per i diritti umani che contestano la sentenza. L’evento rappresenta un momento cruciale nella recente evoluzione politica e sociale della regione.

