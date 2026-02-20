hilary duff ha pubblicato il nuovo album luckor something

Hilary Duff ha lanciato il suo sesto album in studio dal titolo luck. or something. Hilary Duff ha finalmente lanciato il suo attesissimo sesto album in studio, luck. or something, disponibile da ora su Atlantic Records. Scritto con la collaborazione di Hilary e prodotto da suo marito, il cantautoreproduttore Matthew Koma, vincitore di GRAMMY® che ha lavorato con Britney Spears, P!nk, e Brian Phillips (Alec Benjamin, blink-182), la raccolta di 11 tracce include i singoli che abbiamo già sentito, “ Mature ” e “ Roommates “. “Ci si chiede sempre se le donne possano avere tutto, e durante questo percorso ho capito che dovevo mettere il disco al primo posto e sacrificare qualcosina,” racconta Hilary.🔗 Leggi su Spettacolo.eu

