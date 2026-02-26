Un lutto doloroso ha colpito Helena Prestes, modella brasiliana molto nota al pubblico italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. La 35enne ha annunciato sui social la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni dopo un lungo periodo di malattia. “Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po’ di spazio e rispetto in questo momento delicato”. La scomparsa di Antonio arriva dopo un ictus che lo aveva colpito recentemente, costringendolo in ospedale e lasciando la famiglia in apprensione. Helena si era precipitata in Brasile, dove vive il padre, per stare accanto alla famiglia e affrontare un periodo complesso e delicato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Helena Prestes in lutto: morto il padre Antonio a 62 anni, il doloroso addio sui social

Lutto per Helena Prestes: morto il padre Antonio, aveva 62 anniGrave lutto per la modella e influencer Helena Prestes, che ha annunciato la morte del padre Antonio, scomparso all’età di 62 anni dopo un lungo...

Lutto per Helena Prestes, morto il padre Antonio: “Chiedo rispetto”Lutto per Helena Prestes, la modella ha annunciato ha annunciato con grande dolore la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni.

Temi più discussi: Helena Prestes, morto il papà Antonio. La modella: Momento delicato, chiedo rispetto; Lutto per Helena Prestes, morto il padre Antonio: Chiedo rispetto; Helena Prestes, lutto per l'ex gieffina: morto il papà Antonio, aveva 62 anni; Lutto per Helena Prestes, è morto il padre: Ci hai insegnato tanto.

Helena Prestes, grave lutto: dopo il giallo in Brasile, il padre è mortoHelena Prestes dà una brutta notizia ai fan: suo padre è morto. Un terribile lutto per la modella brasiliana, che nelle scorse settimane si era recata nella sua terra d’origine proprio per rivedere il ... gossipetv.com

Lutto per Helena Prestes, morto il padre Antonio: Chiedo rispettoLutto per Helena Prestes, la modella ha annunciato ha annunciato con grande dolore la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni ... fanpage.it

Ciao Papà Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Luto. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po’ di spazio in rispetto in questo momento delicato” Helena Prestes ha condiviso questa frase sul suo profilo, annunciando la scompar - facebook.com facebook