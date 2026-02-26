Head-up display | come funziona e perché oggi è quasi indispensabile

L’head-up display, introdotto negli anni Ottanta, si è evoluto fino a diventare una componente comune nelle vetture moderne. Questa tecnologia permette di visualizzare dati come velocità e indicazioni stradali direttamente sul parabrezza, riducendo le distrazioni durante la guida. La sua presenza cresce di anno in anno, rendendolo un elemento sempre più diffuso tra i veicoli di nuova generazione.

L’evoluzione tecnologica tende a spostare sempre più spesso lo sguardo del conducente lontano da ciò che avviene davanti all’auto. Tra schermi dell’infotainment sempre più grandi e complessi e tasti fisici che spariscono, molte funzioni vengono concentrate sui display in modo non sempre intuitivo. In alcuni modelli, così, il criterio della sicurezza rischia di passare in secondo piano rispetto all’effetto scenico. C’è però un dispositivo, nato nella prima ondata di evoluzione tecnologica, che non ha perso di vista il suo obiettivo: aumentare la sicurezza al volante. È l’head-up display, la proiezione sul parabrezza o su un vetrino dedicato delle informazioni cruciali sulla marcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

