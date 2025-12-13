Edenred down oggi problemi con i buoni pasto | perché non funziona e cosa sta succedendo

Oggi, sabato 13 dicembre, l’app di Edenred ha riscontrato problemi a partire dalle 10:00. La piattaforma, utilizzata per la gestione dei buoni pasto, sta vivendo disservizi che stanno interessando gli utenti. Ecco cosa sta succedendo e le possibili cause di questa interruzione nei servizi.

A partire dalle 10:00 di oggi, sabato 13 dicembre, l'app di Edenred ha cominciato a dare problema. Edenred è un piattaforma per la gestione dei buoni pasto. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

