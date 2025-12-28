Miguel Gutierrez ha commentato a Dazn la vittoria del Napoli 2-0 contro la Cremonese, sottolineando come Conte gli abbia chiesto di mantenere alta l’attenzione sulla fase difensiva. Ha inoltre evidenziato le similitudini tra Girona e Napoli, evidenziando aspetti tattici e di approccio che condividono le due squadre. Le sue parole offrono un’analisi dettagliata delle strategie e delle sfide affrontate dal team partenopeo.

Miguel Gutierrez ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli 2-0 contro la Cremonese. Le parole di Gutierrez. Come sta andando con Conte? «Bene. Sono felice di essere qui e lavorare con questa squadra. Il calcio italiano è molto diverso da quello spagnolo e sto imparando. L’italiano l’ho imparato parlando tutti i giorni». Cosa ti chiede Conte? «Di rimanere concentrato nella partita e nell’aspetto difensivo e offensivo, ma soprattutto difensivo». Sostituire Spinazzola non era semplice. Trovi punti di contatto tra Girona e Napoli? «Sì. Nei tre anni a Girona sono stato felice; sono due città che hanno punti in comune e sono felice». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gutierrez: «Conte mi chiede di rimanere concentrato nell’aspetto difensivo, Girona e Napoli si somigliano»

