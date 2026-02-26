Guerra drone russo minaccia la portaerei francese de Gaulle a Malmö | respinto dalle forze svedesi

Un drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, che si trova attualmente in Svezia, vicino a Malmö. Le forze svedesi hanno intercettato e respinto l'oggetto volante mentre si avvicinava alla nave. La notizia è stata diffusa dalla testata scandinava SVT.

Un drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia. Lo riporta la testata scandinava SVT. Il drone è stato individuato dalle forze di difesa svedesi, che hanno avviato immediate contromisure, facendolo allontanare e infine schiantare in mare. Drone russo sulla portaerei Charles de Gaulle La portaerei Charles de Gaulle è il centro operativo della Marina francese. Attualmente si trova nel porto di Malmö, dove è ormeggiata, tra le altre cose, per un'esercitazione strategica. Si è verificato un grave incidente di sicurezza in relazione alla visita della portaerei in Svezia. Un drone è decollato da una nave russa nelle vicinanze e si è avvicinato alla portaerei, secondo le informazioni fornite a SVT. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

