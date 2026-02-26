Un drone russo si è avvicinato alla portaerei francese 'Charles de Gaulle' mentre era ormeggiata nel porto di Malmo. Le forze di sicurezza svedesi sono intervenute prontamente per respingere l'incursione, evitando che il velivolo si avvicinasse troppo alla nave. La presenza del drone ha attirato l'attenzione sulla crescente presenza di velivoli non identificati nelle aree di interesse militare.

Roma, 26 febbraio 2026 – Avvistato un drone russo che si stava avvicinando alla portaerei francese 'Charles de Gaulle', attualmente ormeggiata nel porto di Malmo. Lo riferisce la tv statale svedese Svt, spiegando che il velivolo senza pilota sarebbe partito da una nave di Mosca situata nelle vicinanze. Le forze di difesa svedesi hanno lanciato un' operazione di jamming (interferenza di segnale, ndr) per ostacolare il velivolo a pilotaggio remoto, che è presto scomparso dai radar. Non è chiaro se sia tornato alla nave russa o se sia precipitato in mare. Le esercitazioni nell'Atlantico del Nord e nel Mar Baltico. Nei giorni scorsi la 'Charles de Gaulle' ha preso parte a una serie di esercitazioni militari nell'Atlantico del Nord e nel Mar Baltico, come la missione Orion 26 e la Lafayette 26. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malmo, drone russo vicino alla portaerei francese ‘Charles de Gaulle’ respinto dalle forze svedesi

Drone russo sulla portaerei francese Charles de Gaulle al porto di Malmö: abbattuto dalle forze svedesiUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia.

Drone russo sulla portaerei francese Charles de Gaulle nel porto di Malmö: abbattuto dalle forze svedesiUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia.

Argomenti discussi: Media, 'drone russo si avvicina a portaerei francese a Malmo, respinto'.

Malmo, drone russo vicino alla portaerei francese ‘Charles de Gaulle’ respinto dalle forze svedesiRoma, 26 febbraio 2026 – Avvistato un drone russo che si stava avvicinando alla portaerei francese 'Charles de Gaulle', attualmente ormeggiata nel porto di Malmo. Lo riferisce la tv statale svedese ... quotidiano.net

Media, 'un drone russo si avvicina a una portaerei francese a Malmo, respinto'Un drone russo si è avvicinato alla portaerei francese 'Charles de Gaulle', che al momento si trova in Svezia: la difesa svedese ha avviato delle contromisure e il drone è stato respinto. A riferirlo ... ansa.it