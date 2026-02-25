Aggiornamento GPS e certificazioni informatiche il Ministero precisa | L’ordinanza riconosce i vecchi attestati Valgono i punteggi già acquisiti

A intervenire sul riconoscimento delle certificazioni informatiche per le GPS con una nota è Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che respinge le accuse mosse dall’onorevole Elisabetta Piccolotti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche:

GPS e certificazioni informatiche, il Ministero precisa: “Nessuna esclusione delle vecchie attestazioni, valgono i punteggi già acquisiti”

Certificazioni informatiche nelle GPS 2026: valgono ancora quelle conseguite anni fa? Pillole di Question Time

Temi più discussi: Aggiornamento GPS al via: attenzione certificazioni informatiche nel cambio fascia, servizio con riserva, ALERT punteggio ITP. Il punto di Chiara Cozzetto (ANIEF); Apertura graduatorie GPS 2026: date, novità OM e punteggi certificazioni; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l’Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?.

Gps 2026, certificazioni informatiche: quelle già rilasciate da enti non accreditati Accredia restano valide? Facciamo chiarezzaUna delle domande più frequenti sull’aggiornamento delle GPS riguarda il destino dei titoli informatici già dichiarati e valutati 0,5 punti ciascuno (fino a un massimo di 2 punti) negli elenchi aggiun ... tecnicadellascuola.it

Aggiornamento Gps, certificazioni DigComp 2.2 e IDCERT DigCompEdu: acquistale con La Tecnica della ScuolaL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata, è possibile inviare la domanda dal 23 febbraio al 16 marzo.Tra gli allegati dell’ordinanza c’è la tabella dei titoli. Viene assegnato 1 pun ... tecnicadellascuola.it

In questo aggiornamento si possono inserire un massimo di 3 punti per le certificazioni informatiche o un massimo di 4 punti - facebook.com facebook