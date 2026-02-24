Google messages in rollout più ampio delle ricevute di lettura circolari ridisegnate

Google Messages ha aggiornato la funzione delle ricevute di lettura, introducendo un nuovo design circolare. La causa di questa modifica risiede nel tentativo di migliorare la chiarezza delle conferme di lettura per gli utenti. La novità è in fase di distribuzione più ampia tra i tester beta, che stanno già notando il cambiamento nelle conversazioni quotidiane. Il nuovo stile si distingue per un aspetto più pulito e moderno, e presto potrebbe arrivare a tutti gli utilizzatori.

l'aggiornamento di google messages introduce un design circolare delle conferme di lettura, con una diffusione crescente tra i tester beta. la novità è stata presentata come evoluzione significativa rispetto al layout precedente, spostando l'indicazione delle conferme all'interno di un cerchio posizionato nell' angolo in basso a destra della conversazione e applicando lo stesso principio anche ai contenuti multimediali autonomi. google messages: redesign delle conferme di lettura. posizionamento e aspetto. le nuove conferme di lettura non compaiono più sotto la bolla del messaggio, bensì si integrano nell' angolo inferiore destro della finestra di chat.