La Juventus lavora per chiudere lo scambio tra Holm e Joao Mario con il Bologna. La trattativa è in piedi da giorni, ma manca ancora l’accordo definitivo. I due club stanno definendo gli ultimi dettagli, mentre i giocatori aspettano di conoscere il loro futuro. La Juventus spinge per chiudere presto, ma ci sono ancora ostacoli da superare prima di finalizzare l’operazione.

Mercato Napoli, sprint per Zappa dopo l’infortunio di Di Lorenzo: spunta un’altra pretendente dalla Serie A! Diaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora c’è fiducia! Lookman Atltetico Madrid, è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali: novità sulle visite mediche Calciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importanti Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli a Villa Stuart per un consulto medico: c’è la data degli esami strumentali Mercato Napoli, sprint per Zappa dopo l’infortunio di Di Lorenzo: spunta un’altra pretendente dalla Serie A! Calciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importanti Nuovo allenatore Pisa: si fa sempre più forte questo nome per sostituire l’esonerato Gilardino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juve, asse rovente col Bologna: cosa manca per chiudere lo scambio Holm-Joao Mario

Approfondimenti su Juve Bologna

La trattativa tra la Juventus e il Bologna per Joao Mario si fa più concreta.

Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Juventus e Bologna per lo scambio tra Holm e Joao Mario.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juve Bologna

Argomenti discussi: Holm Juventus: perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna; Holm Juventus | perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna.

Holm Juventus: perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna. Lo svedese piace a Torino da anniHolm Juventus: perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna. Lo svedese piace a Torino da anni L’asse di mercato tra Torino e Bologna è diventato improvvisamente rovente. La Juv ... juventusnews24.com

Kolo Muani, Norton-Cuffy e Joao Mario, calciomercato rovente per la JuventusLa Juventus lavora sotto traccia sul calciomercato. I nomi sono quelli di Kolo Muani, Norton-Cuffy e Joao Mario. juvelive.it

Calciomercato Juve: Holm per Joao Mario, il Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy - facebook.com facebook