goggia e brignone in sfida a soldeu per la coppa del mondo

Un emozionante ritorno alle competizioni di alta quota si apre con il weekend di gare che si svolge sulle piste di Soldeu, in Andorra. Dopo gli entusiasmanti momenti delle Olimpiadi, il circuito internazionale del Circo Bianco si rimette in moto, concentrandosi sulle discipline velocistiche in un ciclo di prove che si preannuncia ricco di colpi di scena e prestazioni di grande livello. Il programma comprende una discesa libera e due superG, con uno di questi in recupero rispetto alla cancellazione di Zauchensee. La tre giorni si configura come una grande occasione per le atlete di eccellere, soprattutto per quelle italiane che puntano a ottenere risultati di prestigio sulle nevi andorrane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

