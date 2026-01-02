La mia luce nel cammino buio Mi sono sentita in mani sicure

Durante il periodo festivo, desidero condividere una riflessione sulla vera luce: quella che illumina momenti difficili e offre speranza. La mia esperienza all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove ho ricevuto cure chirurgiche e oncologiche per un tumore alla mammella, mi ha permesso di ritrovare la forza e la luce interiore. È un gesto di gratitudine e solidarietà verso chi affronta percorsi simili.

"Nell'eccesso di luci che ci propone il periodo festivo vorrei riservare una "luce vera" all'ospedale San Jacopo di Pistoia, dove ho usufruito di cure chirurgiche e oncologiche per un tumore della mammella e ho ricevuto aiuto per ritrovare la mia "luce" su un percorso buio". Lo scrive M.S. in questa lettera inviata in redazione, piena di gratitudine per l'equipe che l'ha seguita al San Jacopo. "Nella vita può capitare un periodo difficile che avresti voluto evitare, come un tumore, che attraversa la tua strada quando vuole e non c'è nient'altro da fare che affidarsi alle cure del caso, con la speranza che se ne vada.

