Nuoto Nicolò Martinenghi | Non sono soddisfatto della mia prova ma questo bronzo mi dà carica per il futuro
L’Italia continua a mietere successi nei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). Si sapeva che i 50 rana potessero essere una finale che poteva vedere i nostri portacolori protagonisti, e così è stato con un doppio podio davvero scintillante. Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro e di bronzo nella finale continentale. Il romagnolo ha vinto in 25?67, mentre Nicolò Martinenghi ha chiuso al terzo posto. Al termine della finale il nuotatore di origini varesine ha raccontato quanto avvenuto in vasca ai microfoni di Raisport: “Un risultato che va benissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
