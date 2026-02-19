Fiorentina con un piede agli ottavi di Conference tris allo Jagiellonia | Mandragora illumina su punizione

La Fiorentina ha conquistato una vittoria decisiva contro lo Jagiellonia, grazie a un gol su punizione di Mandragora. La squadra viola ha dominato la partita, segnando tre reti e mantenendo il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro. Con questa vittoria, la Fiorentina si avvicina molto alla qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. Il risultato permette ai toscani di avere un vantaggio considerevole in vista del ritorno, che si giocherà tra qualche settimana. La prossima sfida sarà fondamentale per definire il passaggio del turno.

La Fiorentina vince 3-0 in casa dello Jagiellonia e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. Le reti viola sono firmate da Ranieri, Mandragora e Piccoli. Ritorno a Firenze giovedì 26 febbraio.