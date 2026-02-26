Fiorentina agli ottavi di Conference col brivido Jagiellonia mai domo | Vanoli salvato da Fagioli e Fabbian
La Fiorentina riesce a passare il turno negli ottavi di Conference League dopo una partita avvincente e combattuta. La squadra affronta una Jagiellonia determinata, rendendo difficile il percorso verso la qualificazione. Alla fine, sono i dettagli a fare la differenza, e la squadra riesce a superare l’ostacolo con fatica. La sfida termina con la qualificazione certa, ma senza tranquillità.
La Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League dopo una partita fatta di paura e sofferenza. Lo Jagiellonia vince 4-2 al Franchi ma Vanoli salvato da Fagioli e Fabbian. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fiorentina con un piede agli ottavi di Conference, tris allo Jagiellonia: Mandragora illumina su punizioneLa Fiorentina vince 3-0 in casa dello Jagiellonia e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Conference League.
Leggi anche: Fiorentina ai playoff di Conference League sfida lo Jagiellonia: le date e le avversarie agli ottavi
Temi più discussi: Il tabellone della Conference League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi; Tris Fiorentina in Conference, Jagiellonia ko: Vanoli con un piede agli ottavi di finale; Conference League, la Fiorentina cala il tris e vede gli ottavi: Jagiellonia travolto 3-0; La Fiorentina vince il primo round, Jagiellonia battuto 3-0.
Fiorentina-Jagiellonia risultato 2-4: Fagioli e Kean ai supplementari cancellano la tripletta di baby MazurekFagioli al 107' e Kean al 114' salvano la Fiorentina e la portano agli ottavi di Conference League: nonostante lo 0-3 in Polonia i viola infatti rischiano il ko, rimediano solo dopo il 90' ... corriere.it
FIORENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE/ Conference League, i risultati con lo Jagiellonia (26 febbraio 2026)Fiorentina si qualifica agli ottavi se: viola in una botte di ferro nel ritorno playoff di Conference League dopo il netto 3-0 dell'andata. ilsussidiario.net
Conference League, Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s.: gol di Fagioli e Kean, viola agli ottavi Stadio Franchi Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-conference-league-play-off-ritorno-fiorentina-jagiellonia-europa-league-bologna- facebook
Non solo #Kean, Vanoli si affida agli ex #Juve per salvare la #Fiorentina: "Come sta Rugani. Fagioli..." x.com