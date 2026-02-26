Fiocco rosa per Mercedesz Henger | ecco come si chiama la piccola

Mercedesz Henger ha dato alla luce una bambina. La coppia, composta da lei e Alessio Salata, ha annunciato la nascita il 26 febbraio 2026. Hanno condiviso sui social il primo scatto della piccola e hanno svelato il suo nome. Molti follower hanno commentato con affetto il lieto evento.

