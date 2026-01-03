Fiocco rosa per Anna Tatangelo | è nata la piccola Beatrice

Anna Tatangelo è diventata madre per la seconda volta, con la nascita di Beatrice avvenuta il 3 gennaio 2026 in una clinica a Roma. La bambina, frutto della gravidanza con il compagno Giacomo Buttaroni, porta un nuovo sorriso nella famiglia della cantante. Un momento di gioia tranquillo e sereno, che segna l’arrivo di un nuovo membro nella vita di Anna Tatangelo.

Fiocco rosa in casa Tatangelo. Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, nella mattina del 3 gennaio 2026, in una clinica romana, è nata Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. La notizia è stata appresa dall' Adnkronos e ha immediatamente fatto il giro del web, suscitando grande entusiasmo tra fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Per la cantante di Sora, che compirà 39 anni il prossimo 9 gennaio, si tratta di un momento di grande felicità e di un nuovo capitolo della sua vita personale e familiare. L'annuncio della gravidanza sui social. La dolce attesa era stata annunciata lo scorso giugno 2025 con un post su Instagram, intimo ed emozionante.

Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice ?

