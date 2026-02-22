Sanremo dai conduttori agli ascolti | record e curiosità del Festival

Da lapresse.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pippo Baudo ha condotto 13 edizioni di Sanremo, mentre Antonella Clerici è stata l’unica donna a presentare il festival sul palco dell’Ariston. La causa di questo cambiamento si riscontra nel desiderio di rinnovare l’immagine dell’evento e coinvolgere un pubblico più giovane. Nel 2024, gli ascolti hanno raggiunto i livelli di trent’anni fa grazie all’intervento di Amadeus. La serata di quest’anno ha registrato un’affluenza record, attirando un pubblico ancora più vasto.

sanremo dai conduttori agli ascolti record e curiosit224 del festival
© Lapresse.it - Sanremo, dai conduttori agli ascolti: record e curiosità del Festival

Dalle 13 edizioni condotte da Pippo Baudo ad Antonella Clerici prima e unica donna sul palco dell’Ariston, passando per il record di ascolti del 2024 con Amadeus che ha riportato il Festival ai numeri di trent’anni prima. Numeri e curiosità della kermesse che per una settimana, a partire da martedì 24 febbraio, monopolizzerà la televisione e il dibattito italiano. Conduttori e ascolti: il primato di Baudo. Il primato assoluto: il conduttore con più edizioni all’attivo è Pippo Baudo, ben 13 Festival (dal 1968 al 2008, in diverse stagioni). È considerato il “re di Sanremo” per longevità e capacità di lanciare nuovi talenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026: calendario, cantanti e conduttori del festival d’alta quotaIl Festival di Sanremo torna nel 2026 e si svolgerà in alta quota.

**Sanremo: Conti chiama Lillo e Pucci, 'saranno co-conduttori del festival'**Carlo Conti ha scelto Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori per due serate del Festival di Sanremo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti, Pausini e i big di Sanremo al Quirinale da Mattarella. FOTO; Sanremo 2026: chi affiancherà Conti, dai co-conduttori agli ospiti; Sanremo 2026, facciamo chiarezza su chi vedremo al Festival tra ospiti e co-conduttori; Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora.

sanremo dai conduttori agliSanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finaleLa giornalista e conduttrice el TG1 affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di sabato 28 febbraio ... tg24.sky.it

sanremo dai conduttori agliSanremo 2026, la guida definitiva: date, conduttori, big, ospiti e polemicheCinque serate, 30 Big, duetti da brividi e un cast che mescola icone e nuove leve: dal 24 al 28 febbraio Sanremo torna a prendersi il centro della scena. Carlo Conti guida un’edizione che promette rit ... msn.com