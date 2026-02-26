Festival di Sanremo | Irina Shayk co-conduttrice premio alla carriera a Mogol Alicia Keys canta con Ramazzotti

Il Teatro Ariston si prepara ad accogliere questa sera la terza serata del Festival di Sanremo. Tra le protagoniste della manifestazione, Irina Shayk calcherà il palco come co-conduttrice, mentre Mogol riceverà un premio alla carriera. Sul palco anche Alicia Keys, che si esibirà con Ramazzotti, aggiungendo un tocco internazionale alla serata. La manifestazione si svolge nel rispetto delle consuete modalità di svolgimento.

SANREMO – Il Teatro Ariston si prepara ad accogliere stasera, 26 febbraio 2026, terza serata del Festival di Sanremo, il primo superospite internazionale, nella speranza di tirare su gli ascolti ancora non in linea con le aspettative. Si tratta di Alicia Keys, cantante statunitense classe 1981 che ha all’attivo ben diciassette Grammy. Canterà in italiano insieme ad Eros Ramazzotti, secondo superosite di stasera. Sul palco ci saranno anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Con Carlo Conti e Laura Pausini a condurre la serata ci sarà la modella russa Irina Shayk. The Kolors si esibiranno live in Piazza Colombo mentre a bordo della nave Costa torviamo sempre Max Pezzali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

