Festa della Donna Speciale Malafèmmena Tour | storie di Eroine Amanti e Regine nel cuore di Napoli

A Napoli, oggi si tiene una giornata speciale dedicata alle donne. L’associazione De Rebus Neapolis organizza un’edizione speciale del “Malafèmmena Tour”, un percorso tra storie di eroine, amanti e regine che hanno segnato il cuore della città. È un evento pensato per celebrare le donne, con racconti che attraversano secoli e vicoli, in un giorno in cui Napoli si ferma per ricordare il ruolo delle donne nella storia.

L’associazione De Rebus Neapolis in occasione della Festa della Donna propone una edizione speciale del “Malafèmmena Tour” un evento speciale per le donne nell'unico giorno a loro dedicato. Attraverso il tour “Malafèmmena” Conoscerete la città da un altro punto di vista, in questo tour dedicato alle Donne più temute di Napoli. Bellissime, determinate, libere, colte, innamorate, geniali, coraggiose, ma talvolta anche PERICOLOSE! Le faremo rivivere, ricordando la presenza di tutte coloro che hanno vissuto e sono state artefici e vittime di delitti, maledizioni e incantesimi contribuendo a fare la storia e cambiare le sorti della città.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Malafèmmena Tour

Ultime notizie su Malafèmmena Tour

