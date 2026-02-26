Fendi | memoria romana e nuova sensualità urbana

Ci sono maison che non devono dimostrare, ma devono costantemente riaffermare il proprio linguaggio. La sfilata Fendi riporta al centro una domanda silenziosa ma fondamentale: come si evolve un'identità così stratificata senza tradirne l'essenza? La risposta della collezione Autunno-Inverno 20262027 arriva in passerella. La prima impressione è quella di una sobrietà calibrata, quasi controllata, che lasciava emergere dettagli tecnici e lavorazioni preziose senza mai scivolare nell'ostentazione. La collezione apre con cappotti strutturati, spalle disegnate ma non rigide, vita accennata e lunghezze che oscillano tra il midi e il maxi.