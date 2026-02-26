Sfilata moda Fendi | memoria romana e nuova sensualità urbana

Durante la recente sfilata di moda, sono stati presentati capi che uniscono un richiamo alla Roma antica con un tocco di sensualità moderna. La collezione ha mescolato elementi storici a dettagli urbani, creando un equilibrio tra passato e presente. La passerella ha mostrato come l’equilibrio tra tradizione e innovazione possa essere interpretato attraverso scelte stilistiche precise.

Ci sono maison che non devono dimostrare, ma devono costantemente riaffermare il proprio linguaggio. La sfilata Fendi riporta al centro una domanda silenziosa ma fondamentale: come si evolve un’identità così stratificata senza tradirne l’essenza? La risposta della collezione Autunno-Inverno 20262027 arriva in passerella. La prima impressione è quella di una sobrietà calibrata, quasi controllata, che lasciava emergere dettagli tecnici e lavorazioni preziose senza mai scivolare nell’ostentazione. La collezione apre con cappotti strutturati, spalle disegnate ma non rigide, vita accennata e lunghezze che oscillano tra il midi e il maxi. Il... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Maria Grazia Chiuri debutta con la prima sfilata per Fendi alla Milano Fashion Week A/I 2026-2027. Diverse le star sedute in prima fila.Maria Grazia Chiuri debutta con la prima sfilata per Fendi alla Milano Fashion Week A/I 2026-2027. La pinsa romana, l’invenzione della memoriaÈ una storia che parte da lontano e arriva molto più in là di quanto il forno di casa potesse immaginare. Temi più discussi: Al via oggi la settimana della moda donna di Milano, tra i debutti Chiuri da Fendi che sarà bersaglio delle proteste degli animalisti; Milano Fashion Week: queste sono le sfilate da non perdere; London Fashion Week A/I 2026: recap, brand e nuove tendenze; Fendi: Un ritorno alle origini tra memoria e strategia creativa. L’esordio metodico di Maria Grazia Chiuri da Fendi. E le altre sfilate del giorno 2 alla Milano Fashion WeekL'esordio di Maria Grazia Chiuri alla sfilata di Fendi Autunno Inverno 2026 2027 e gli altri momenti memorabili del secondo giorno di MFW ... iodonna.it La diretta live della sfilata Fendi alla Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027, minuto per minutoTutti i dettagli della sfilata di debutto di Maria Grazia Chiuri alla guida di Fendi, in occasione della Milano Fashion Week ... vogue.it #MMD | Martino Midali FW2627 STORIE DI DONNE – IN SOSPENSIONE La sfilata è uno spazio di ascolto e autenticità in cui la moda accoglie le identità senza imporre forme. In passerella, accanto alle modelle, donne reali incarnano una femminilità libera, pl - facebook.com facebook