Con l’arrivo della stagione dei premi, il mondo dei supereroi potrebbe sorprendere tutti. Superman, protagonista di recenti produzioni di grande successo, si prepara a sfidare le aspettative e a conquistare riconoscimenti importanti. Sebbene gli adattamenti dei fumetti siano spesso esclusi dalle nomination principali, le categorie tecniche potrebbero riservare qualche sorpresa, aprendo nuovi orizzonti per il genere e per il personaggio iconico.

Nerdpool.it - Superman potrebbe essere vicino a vincere un Oscar il prossimo anno

Un’altra stagione di premi è alle porte e, sebbene gli adattamenti dei fumetti non siano solitamente in lizza per le nomination più importanti (con alcune eccezioni degne di nota, ovviamente), gli studi cinematografici cercano di far nominare i loro film sui supereroi in varie categorie tecniche. Essendo blockbuster ad alto budget ricchi di effetti speciali, titoli come Superman, Captain America: Brave New World, Thunderbolts * e The Fantastic Four: First Steps hanno tutte le carte in regola per ottenere riconoscimenti per gli effetti visivi, le colonne sonore, i costumi e altri aspetti. Manca circa un mese all’annuncio delle nomination agli Oscar e le ultime shortlist chiariscono la situazione per i film tratti dai fumetti di quest’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

