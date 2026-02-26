PISTOIA – I carabinieri del Nas hanno smantellato, oggi 26 febbraio 2026, una vasta rete di commercializzazione di sostanze dopanti e farmaci clandestini. I militari di Firenze, coadiuvati dai colleghi di Cosenza e dai comandi provinciali di Lucca e Cosenza, hanno dato esecuzione a due misure cautelari personali nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili di un massiccio traffico di sostanze anabolizzanti. Complessivamente, l’inchiesta vede 53 persone deferite all’autorità giudiziaria per i reati di commercializzazione di sostanze anabolizzanti e ricettazione. Il colpo decisivo è arrivato con una serie di perquisizioni effettuate a metà febbraio, che hanno portato al sequestro di oltre 650 confezioni di farmaci anabolizzanti e dieci confezioni di nandrolone, sostanza inserita nelle tabelle degli stupefacenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Farmaci clandestini: scoperto traffico Toscana-Calabria. Due misure cautelari

Traffico di droga tra Toscana e Lombardia, nove misure cautelari: colpita un’associazione italo-albanese \ VIDEOSono nove le misure cautelari eseguite, nella mattinata di oggi mercoledì 17 dicembre, tra le province di Firenze e Siena nell’ambito di un’indagine...

Anabolizzanti e nandrolone, l’ombra del doping in Toscana. Il blitz dei Nas ed il sequestro: due misure cautelariLucca, 26 febbraio 2026 - Blitz all’alba tra Capannori, in provincia di Lucca e Cassano allo Ionio nell’ambito di un’indagine coordinata dalla...

Traffico di farmaci dopanti, blitz tra Toscana e Calabria: il cuore nel cosentinoNella prima mattinata di oggi, un'operazione coordinata tra la Toscana e la Calabria ha portato all’esecuzione di due misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di un vasto traffic ... cn24tv.it

Maxi-sequestro a Soccavo: scoperto deposito clandestino di farmaci illegali destinati ai centri esteticiNAPOLI – Un garage multipiano nel quartiere Soccavo era stato trasformato in un deposito clandestino di medicinali importati illegalmente dall’estero. A Maxi-sequestro a Soccavo: scoperto deposito cla ... marigliano.net