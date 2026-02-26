Fagioli salva la Fiorentina | l’ex Juve tira fuori dai guai la viola in Conference League Cosa è successo

Un episodio ha cambiato le sorti della Fiorentina in Conference League. L’ex giocatore della Juventus ha segnato un gol importante nei minuti supplementari, permettendo alla squadra di avanzare agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con questa rete che ha sbloccato una situazione difficile, portando i viola avanti nel torneo e suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

