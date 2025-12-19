Conference League la Fiorentina vola ai play off | ecco le squadre che potrebbe sfidare la viola nel prossimo turno

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina conquista l'accesso ai playoff di Conference League, aprendo nuove sfide e opportunità. Ora si delineano le possibili avversarie che i viola affronteranno nel prossimo turno, promettendo un confronto avvincente e ricco di suspense. Restate aggiornati per scoprire chi sarà il prossimo ostacolo sulla strada della squadra toscana verso la fase successiva della competizione.

conference league la fiorentina vola ai play off ecco le squadre che potrebbe sfidare la viola nel prossimo turno

© Calcionews24.com - Conference League, la Fiorentina vola ai play off: ecco le squadre che potrebbe sfidare la viola nel prossimo turno

Conference League, la Fiorentina approda ai playoff: tutte le possibili avversarie nel prossimo turno. Le ultimissime La League Phase di Conference League si è conclusa e per la Fiorentina si è delineato il percorso verso i playoff. La squadra di Vanoli, protagonista di un cammino altalenante, dovrà ora affrontare una nuova sfida per proseguire la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Fiorentina, altra notte buia: il Losanna vince 1-0, viola ai play-off di Conference

Leggi anche: Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: continua la crisi nera dei viola

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fiorentina-Dynamo Kyiv [LIVE] – Tabellino e cronaca della gara; Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: decide un colpo di testa di Sigua; Conference League: Fiorentina, la partenza per Losanna ritardata di due ore; Nazione: Se vince a Losanna, la Fiorentina vola agli ottavi di Conference. L’ultima si può perdere.

conference league fiorentina volaLosanna-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League - La Viola si gioca il pass diretto per gli ottavi di finale: dall'Europa può arrivare la scossa per svoltare una stagiona fin qui da incubo ... tuttosport.com

conference league fiorentina volaConference League, la Fiorentina perde ancora: vince il Losanna 1-0. Viola ai playoff - Leggi su Sky TG24 l'articolo Conference League, la Fiorentina perde ancora: vince il Losanna 1- tg24.sky.it

conference league fiorentina volaRiepilogo sesta giornata di Conference League: Fiorentina agli spareggi da testa di serie, Strasbourg capolista - Segui tutte le ultime notizie sulla UEFA Conference League 2025/2026 dal sito ufficiale UEFA. it.uefa.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.